Борг: противостояния таких игроков, как Надаль, Джокович, Федерер очень важны

Швед Бьорн Борг, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема», выигравший пять Уимблдонов подряд, вспомнил своё противостояние с американцем Джоном Макинроем и оценил важность современных главных противостояний.



«Противостояния ярких игроков в теннисе очень важны. У меня было соперничество с Макинроем, и это было здорово для тенниса. Мы были совсем разные — я тихий, а он сумасшедший. Он любил делать различные яркие вещи на корте. А сейчас есть противостояние Надаля с Джоковичем, которые играли друг с другом уже 52 раза, Федерера с Надалем и с Джоковичем. Такие битвы и определяют лицо спорта.



Если Надаль не раз выбывал из тура из-за травм, то у Роджера серьёзных травм почти не было. Когда играешь в теннис столько лет и практически не травмируешься, можешь считать себя везунчиком.», — сказал Борг в интервью Sky Sport Italia.

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