Вондроушова: я не так много играла на траве, и переход на грунт дался мне легко

Чешка Маркета Вондроушова поделилась впечатлениями от победы над испанкой Ларой Арруабарреной в первом круге турнира в Гштааде со счётом 6:3, 6:3.
«Думаю, я сыграла отлично. Это мой второй грунтовый турнир подряд, и я очень рада победе. Я очень хорошо подавала и старалась держать мяч в игре. Это было важно.
Именно в Швейцарии я выиграла свой первый турнир WTA, поэтому была очень рада вернуться сюда. Посмотрим, как для меня всё сложится в Гштааде.
Я провела не так много матчей на траве, поэтому переход на грунт дался мне легко. Это покрытие мне нравится больше, так что проблем не возникло», — цитирует Вондроушову официальный сайт тура.
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