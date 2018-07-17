Миллман разгромил Андреосси, Болелли стал соперником Шварцмана в Бостаде

Австралиец Джон Миллман (8) разгромил аргентинца Гидо Андреосси на старте турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция) — 6:0, 6:2.



Теннисисты провели на корте всего 50 минут. Миллман выполнил 4 эйса, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Андреосси 1 подача навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у Гидо не было.



Во втором круге Миллман встретится с Федерико Дельбонисом, который выиграл аргентинское дерби у Орасио Себальоса.



Также во второй раунд вышел итальянец Симоне Болелли (Q). Бывший 36-й номер рейтинг-листа, сейчас находящийся во второй сотне, одержал волевую победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 4:6, 6:3, 6:4. Симоне будет первым соперником лидера посева аргентинца Диего Шварцмана.

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