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Миллман разгромил Андреосси, Болелли стал соперником Шварцмана в Бостаде

Миллман разгромил Андреосси, Болелли стал соперником Шварцмана в Бостаде
Теннис / ATP

Австралиец Джон Миллман (8) разгромил аргентинца Гидо Андреосси на старте турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция) — 6:0, 6:2.

Теннисисты провели на корте всего 50 минут. Миллман выполнил 4 эйса, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Андреосси 1 подача навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у Гидо не было.

Во втором круге Миллман встретится с Федерико Дельбонисом, который выиграл аргентинское дерби у Орасио Себальоса.

Также во второй раунд вышел итальянец Симоне Болелли (Q). Бывший 36-й номер рейтинг-листа, сейчас находящийся во второй сотне, одержал волевую победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 4:6, 6:3, 6:4. Симоне будет первым соперником лидера посева аргентинца Диего Шварцмана.

Бостад 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 15:00 МСК
Джон
Миллман
Гидо
Андреосси
6:0 6:2
Бостад 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 13:30 МСК
Роберто
Карбальес-Баэна
Симоне
Болелли
6:4 3:6 4:6
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