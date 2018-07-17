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Кырстя, проигравшая 5 из 6 последних матчей, вышла во второй круг в Бухаресте

Кырстя, проигравшая 5 из 6 последних матчей, вышла во второй круг в Бухаресте
Теннис / WTA

Румынка Сорана Кырстя (5) уверенно победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай (Q) на старте домашнего турнира категории International в Бухаресте — 6:3, 6:3. Перед этим Кырстя проиграла 5 из 6 последних матчей.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. У Кырсти не было ни эйсов, ни двойных. Она использовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Буюкаксай 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующей соперницей Кырсти станет бельгийка Марина Заневская, накануне обыгравшая свою соотечественницу Исалин Бонавентюр.

Также во второй круг вышла немка Лаура Зигемунд, легко справившаяся с итальянкой Ясмине Паолини — 6:4, 6:0. Её следующая соперница определится в поединке румынки Аны Богдан (6) со словачкой Анной Шмидловой.

Бухарест 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Кагла
Буюкаксай
Сорана
Кырстя
Бухарест 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Лаура
Зигемунд
Ясмине
Паолини
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