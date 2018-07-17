Ватутин снялся с турнира в Умаге, его заменил Оже-Альяссим

Россиянин Алексей Ватутин не вышел на матч первого круга турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия). Алексей должен был играть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (WC).



Напомним, что накануне Ватутин не сумел завершить поединок в финальном раунде квалификации этого турнира с аргентинцем Марко Трунгеллити. Россиянин вызвал врача при счёте 2:2, попытался продолжить, проиграл свою подачу и снялся. Тем не менее, именно Алексей, который был наиболее высоко сеяным из потерпевших поражение в квалификации, стал «лаки-лузером» после отказа британца Кайла Эдмунда — первого сеяного в основной сетке.



Теперь Ватутина заменил словак Андрей Мартин, проигравший в отборочном турнире бразильцу Рожериу Дутра да Силве. Именно Мартин стал соперником Оже-Альяссима.

Ватутин попал в основную сетку Умага благодаря отказу Эдмунда

Ватутин снялся по ходу матча с Трунгеллити в финале квалификации Умага