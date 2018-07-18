Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Трунгеллити победил Шкугора и стал последним участником 1/8 финала в Умаге

Трунгеллити победил Шкугора и стал последним участником 1/8 финала в Умаге
Теннис / ATP

На турнире категории ATP 250 в Умаге (Хорватия) завершился последний матч первого раунда. Аргентинец Марко Трунгеллити (Q) в двух партиях победил местного теннисиста, Франко Шкугора (WC) — 6:3, 6:4. Во втором сете Франко едва не отыгрался с 1:5, но Марко со второй попытки подал на матч.

Поединок продолжался 1 час 12 минут. Трунгеллити выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Шкугора 1 двойная и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал. Подач навылет у Франко не было.

Следующим соперником аргентинского теннисиста будет венгр Мартон Фучович.

Умаг 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 22:30 МСК
Марко
Трунгеллити
Франко
Шкугор
6:3 6:4
Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент