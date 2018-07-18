Трунгеллити победил Шкугора и стал последним участником 1/8 финала в Умаге

На турнире категории ATP 250 в Умаге (Хорватия) завершился последний матч первого раунда. Аргентинец Марко Трунгеллити (Q) в двух партиях победил местного теннисиста, Франко Шкугора (WC) — 6:3, 6:4. Во втором сете Франко едва не отыгрался с 1:5, но Марко со второй попытки подал на матч.



Поединок продолжался 1 час 12 минут. Трунгеллити выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Шкугора 1 двойная и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал. Подач навылет у Франко не было.



Следующим соперником аргентинского теннисиста будет венгр Мартон Фучович.

Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.