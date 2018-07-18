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М. Имер: учитывая то, что я играл дома и жаждал победы, провёл матч отлично

М. Имер: учитывая то, что я играл дома и жаждал победы, провёл матч отлично
Теннис / ATP

Шведский теннисист Микаэль Имер поделился впечатлениями от победы над представителем Узбекистана Денисом Истоминым в первом круге турнира в Бостаде со счётом 6:3, 6:3.

«Я сыграл очень уверенно. Учитывая то, что я играл дома и жаждал победы, провёл матч отлично. Но в таких условиях приходится нелегко. Хочется победить во что бы то ни стало. Для первого раунда это была отличная победа», — приводит слова Имера официальный сайт тура.

Во втором круге Микаэль сразится с представителем Италии Фабио Фоньини.

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