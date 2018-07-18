Бывший судья Паскаль Мария: Сафин был очень непростым парнем, но имел и плюсы

Бывший теннисный судья Паскаль Мария, завершивший профессиональную карьеру в конце прошлого года, рассказал о самых оригинальных игроках мужского тура.



«Вы можете подумать, что Фоньини является мастером драмы, однако если вести себя с ним осторожно, можно избежать этого.



Сафин, очевидно, был очень непростым парнем, однако он имел большой плюс – как только матч заканчивался, Марат забывал обо всех обидах.



Судить матчи Федерера и Надаля также непросто. Они очень требовательны к себе и хотят того же уровня отдачи от судей. Самыми приятными парнями в туре являются Сэм Куэрри и Давид Феррер.



Самый напряжённый эпизод карьеры? Матч Кубка Дэвиса в Румынии. Тогда я изменил решение линейного судьи, и это очень не понравилось трибунам. Болельщики гудели так сильно, что мне пришлось покинуть корт в окружении охраны», – цитирует Марию L'Equipe.

Обладатель золотого судейского значка Паскаль Мария работал на 11 финалах турниров «Большого шлема», включая памятную встречу на Уимблдоне-2008 между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем, в которой уроженец Манакора победил со счётом 9:7 в пятой партии.