Ивахненко проиграла Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Гштааде

Российская теннисистка Валентина Ивахненко (Q) не смогла пробиться во второй круг турнира в Гштааде (Швейцария), в двух партиях проиграв представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:7 (5:7), 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Валентина совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Соррибес-Тормо поспорит с победительницей матча Стефани Фёгель (Швейцария, 7) — Тамара Корпач (Германия).