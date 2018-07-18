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Вондроушова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Гштааде

Вондроушова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Гштааде
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в четвертьфинал турнира в Гштааде (Швейцария), в двух партиях обыграв представительницу Болгарии Елицу Костову со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Маркета дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Вондроушова поспорит с победительницей матча Мона Бартель (Германия) — Евгения Родина (Россия).

Гштаад 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 13:00 МСК
Маркета
Вондроушова
Елица
Костова
6:4 6:4
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