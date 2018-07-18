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Родина одолела Бартель во втором круге турнира в Гштааде

Родина одолела Бартель во втором круге турнира в Гштааде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Евгения Родина пробилась в четвертьфинал турнира Гштааде (Швейцария), в трёх партиях одолев представительницу Германии Мону Бартель со счётом 6:4, 2:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. Евгения 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Гштааде Родина поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой. Турнир завершится 22 июля.

Гштаад 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 14:05 МСК
Мона
Бартель
Евгения
Родина
4:6 6:2 5:7
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