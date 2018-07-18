Херцог вышла в 1/4 финала турнира в Бухаресте, где может сыграть со Звонарёвой

Словенская теннисистка Полона Херцог, посеянная на турнире в Бухаресте (Румыния) под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бару (Q) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Полона 10 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в полуфинал Херцог поспорит с победительницей поединка Онс Жабер (Тунис) — Вера Звонарёва (Россия).