Лидер посева Южный проиграл 357-й ракетке мира на челленджере в Астане

Российский теннисист Михаил Южный, посеянный на турнире серии «челленджер» в Астане (Казахстан) под первым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв 357-й ракетке мира, представителю Индии Сакету Минени, со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минуты.
Ещё один россиянин Иван Гахов в трёх сетах уступил немцу Даниэлю Брандсу со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 55 минут.
19 июля свой матч второго круга проведёт россиянин Павел Котов.
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