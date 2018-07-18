Лидер посева Южный проиграл 357-й ракетке мира на челленджере в Астане

Российский теннисист Михаил Южный, посеянный на турнире серии «челленджер» в Астане (Казахстан) под первым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв 357-й ракетке мира, представителю Индии Сакету Минени, со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минуты.

Ещё один россиянин Иван Гахов в трёх сетах уступил немцу Даниэлю Брандсу со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 55 минут.

19 июля свой матч второго круга проведёт россиянин Павел Котов.