Эбден проиграл Смычеку во втором круге турнира в Ньюпорте

Четвёртая ракетка турнира в Ньюпорте австралиец Мэттью Эбден во втором круге уступил американцу Тиму Смычеку со счётом 3:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. 30-летний уроженец Милуоки, занимающий 123-е место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, отыграл все 3 брейк-пойнта и сделал 3 брейка. Следующим соперником Смычека станет либо американец Деннис Кудла, либо индиец Рамкумар Раманатан.

В другой встрече Джейсон Джунг из Китайского Тайбэя (WC) оказался сильнее француза Николя Маю.