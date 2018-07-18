Эбден проиграл Смычеку во втором круге турнира в Ньюпорте

Четвёртая ракетка турнира в Ньюпорте австралиец Мэттью Эбден во втором круге уступил американцу Тиму Смычеку со счётом 3:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. 30-летний уроженец Милуоки, занимающий 123-е место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, отыграл все 3 брейк-пойнта и сделал 3 брейка. Следующим соперником Смычека станет либо американец Деннис Кудла, либо индиец Рамкумар Раманатан.
В другой встрече Джейсон Джунг из Китайского Тайбэя (WC) оказался сильнее француза Николя Маю.
Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.