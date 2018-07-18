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Эбден проиграл Смычеку во втором круге турнира в Ньюпорте

Эбден проиграл Смычеку во втором круге турнира в Ньюпорте
Теннис / ATP

Четвёртая ракетка турнира в Ньюпорте австралиец Мэттью Эбден во втором круге уступил американцу Тиму Смычеку со счётом 3:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. 30-летний уроженец Милуоки, занимающий 123-е место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, отыграл все 3 брейк-пойнта и сделал 3 брейка. Следующим соперником Смычека станет либо американец Деннис Кудла, либо индиец Рамкумар Раманатан.

В другой встрече Джейсон Джунг из Китайского Тайбэя (WC) оказался сильнее француза Николя Маю.

Ньюпорт 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 19:30 МСК
Тим
Смычек
Мэттью
Эбден
6:3 6:3
Ньюпорт 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 19:40 МСК
Николя
Маю
Джейсон
Джунг
4:6 4:6
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