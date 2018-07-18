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Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте, одолев Рус

Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте, одолев Рус
Теннис / WTA

Латвийка Анастасия Севастова (1) во втором круге соревнований в Бухаресте переиграла голландку Аранчу Рус со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. 28-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 22-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Аранча обошлась без подач навылет при 3 двойных.

В четвертьфинале Севастова сыграет либо с бельгийкой Мариной Заневской, либо с румынкой Сораной Кырстей (5).

Бухарест 2018. 2-й круг
18 июля 2018 года, среда. 20:30 МСК
Анастасия
Севастова
Аранча
Рус
6:1 7:5
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