Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте, одолев Рус

Латвийка Анастасия Севастова (1) во втором круге соревнований в Бухаресте переиграла голландку Аранчу Рус со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. 28-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 22-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Аранча обошлась без подач навылет при 3 двойных.

В четвертьфинале Севастова сыграет либо с бельгийкой Мариной Заневской, либо с румынкой Сораной Кырстей (5).