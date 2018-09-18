Шарапова: мне нужно больше времени на восстановление от травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила своё решение досрочно завершить сезон из-за травмы. Бывшая первая ракетка мира снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и «ВТБ Кубок Кремля». Пресс-служба турнира в Тяньцзине опубликовала заявление теннисистки.

«Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно больше времени на восстановление от травмы. Я расстроена в связи с тем, что не смогу сыграть перед своими болельщиками в Тяньцзине. Надеюсь ещё выступить там в будущем. Желаю всем на турнире успешно отпраздновать пятилетие соревнований», — сказала Шарапова.

Пятикратная победительница соревнований «Большого шлема» намерена начать сезон 2019 года на турнире в Шэньчжэне.