Звонарёва и Воскобоева вышли в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу в паре

Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Казахстана Галина Воскобоева, посеянные на турнире в Гуанчжоу (Китай) в парном разряде под вторым номером, вышли в четвертьфинал. На старте соревнований они в двух партиях обыграли китаянок Фэнь Шуо и Цзяци Кан со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Вера и Галина трижды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и взяли 6 геймов на подаче соперниц. На счету китаянок 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу Звонарёва и Воскобоева поспорят с победительницами матча Данка Ковинич (Черногория)/Вера Лапко (Беларусь) — Синьюй Ван (Китай)/Сиюй Ван (Китай).

Турнир в Гуанчжоу завершится 22 сентября.