Багдатис из-за травмы снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Киприот Маркос Багдатис из-за повреждения отказался от участия в турнире St. Petersburg Open.

33-летний теннисист решил сняться с соревнований из-за травмы правой ноги. Его место в сетке занял «лаки-лузер» Рубен Бемельманс, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников со ссылкой на ATP. В квалификации бельгиец уступил испанцу Адриану Менендес-Масейрасу.

Таким образом, в первом круге Бемельманс сыграет против словака Лукаша Лацко. Победитель этого противостояния во втором раунде выходит на итальянца Марко Чеккинато.

St. Petersburg Open завершится 23 сентября. Действующим победителем соревнований является босниец Дамир Джумхур. Напомним, после окончания турнира в Санкт-Петербурге профессиональную карьеру завершит россиянин Михаил Южный.