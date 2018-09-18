«Лаки-лузер» Бемельманс уступил Лацко на старте турнира в Санкт-Петербурге

В поединке первого круга St. Petersburg Open бельгийский теннисист Рубен Бемельманс в трёх сетах потерпел поражение от представителя Словакии Лукаша Лацко — 2:6, 6:4, 5:7.

Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут. Бемельманс 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Лацко 15 эйсов, 1 ошибка на подаче и 5 сделанных брейков.

Напомним, Бемельманс, который не прошёл квалификацию, в основной сетке соревнований вынужденно заменил киприота Маркоса Багдатиса, который незадолго до матча объявил о полученной травме правой ноги.

Следующим соперником Лацко станет итальянец Марко Чеккинато, посеянный под третьим номером.

St. Petersburg Open завершится 23 сентября. Действующим победителем турнира является босниец Дамир Джумхур.