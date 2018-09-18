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«Лаки-лузер» Бемельманс уступил Лацко на старте турнира в Санкт-Петербурге

«Лаки-лузер» Бемельманс уступил Лацко на старте турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP

В поединке первого круга St. Petersburg Open бельгийский теннисист Рубен Бемельманс в трёх сетах потерпел поражение от представителя Словакии Лукаша Лацко — 2:6, 6:4, 5:7.

Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут. Бемельманс 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Лацко 15 эйсов, 1 ошибка на подаче и 5 сделанных брейков.

Напомним, Бемельманс, который не прошёл квалификацию, в основной сетке соревнований вынужденно заменил киприота Маркоса Багдатиса, который незадолго до матча объявил о полученной травме правой ноги.

Следующим соперником Лацко станет итальянец Марко Чеккинато, посеянный под третьим номером.

St. Petersburg Open завершится 23 сентября. Действующим победителем турнира является босниец Дамир Джумхур.

18 сентября 2018 года, вторник. 18:45 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Рубен Бемельманс
Рубен Бемельманс
109
Бельгия
2:6
6:4
5:7
Лукаш Лацко
Лукаш Лацко
77
Словакия
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