Кар. Плишкова: я могла победить в двух сетах, но допустила ряд глупых ошибок

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под четвёртым номером, прокомментировала победу во втором круге над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

«Это был очень сложный матч. Первый сет был у меня в руках, но я допустила несколько глупых ошибок. Думаю, я могла победить в двух партиях. Рада, что в итоге вернулась в игру после проигрыша первой партии. Я могла сыграть лучше, но это стартовый матч для меня. Такой игры оказалось достаточно, чтобы продолжить борьбу на турнире.

Я старалась сохранять позитивный настрой, хотя ошибалась в ряде простых ситуаций. Я продолжала бороться, потому что шансы оставались. Я знала, что если буду хорошо подавать, то у меня будет возможность победить", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Плишкова поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Элисон Риске (США, Q).