Павлюченкова и Бенчич вышли в 1/4 финала турнира в Токио в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Швейцарии Белинда Бенчич вышли в четвертьфинал турнира в Токио (Япония) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли японок Куруми Нару и Рису Одзаки со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Анастасия и Белинда трижды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Павлюченкова и Бенчич поспорят с американкой Ракель Атаво и представительницей Германии Анной-Леной Грёнефельд, посеянными под четвёртым номером.

Соревнования в Токио завершатся 23 сентября.