Федерер – о записи совместного ролика с Надалем: я просто начал смеяться

Швейцарец Роджер Федерер вспомнил детали записи проморолика к Матчу для Африки—2010, в котором он играл против испанца Рафаэля Надаля.



«Что заставило меня тогда бесконечно смеяться? Не знаю, но это было нечто большее, нежели мимолётное желание. Организаторы сказали нам, что это простая формальность, которая займёт пять минут. Я точно знал, что это займёт не пять минут. Это ведь совсем не просто. Вы не можете усадить двух спортсменов перед камерами и решить, что они всё сделают за тебя. Обычно мы бьём по мячу, а не снимаемся в роликах.



Я сидел перед камерой с Рафой, позади были операторы и организаторы, и… я просто начал смеяться. Остановиться я уже не мог», – цитирует Федерера Tennis World USA.

Федерер: не думаю, что соперничество с Надалем делает меня лучше