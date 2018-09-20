Текстовая онлайн-трансляция матча Южный — Баутиста-Агут в Санкт-Петербурге

Сегодня, 20 сентября, состоится матч второго круга турнира в Санкт-Петербурге, в котором сыграют россиянин Михаил Южный, получивший «уайлд-кард» от организаторов, и представитель Испании Роберто Баутиста-Агут, посеянный под пятым номером. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. Соперники встречались в 2017 году на турнире в Ченнае. Победу в том матче одержал испанец со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Для Южного турнир в Санкт-Петербурге — последний в профессиональной карьере.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Южный — Баутиста-Агут на St. Petersburg Open.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге поспорит либо с итальянцем Марко Чеккинато (3), либо со словаком Лукашем Лацко.



Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября.