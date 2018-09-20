Мертенс объявила о расставании с бывшим спарринг-партнёром Шараповой

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс объявила о прекращении сотрудничества с Дитером Киндлманном – бывшим спарринг-партнёром россиянки Марии Шараповой. В команде 15-й ракетки мира немец работал с конца июля текущего года.



«Движение вперёд подразумевает под собой постоянное обучение, в том числе и обучение в построении идеальной команды. Нельзя останавливаться, пока ты не будешь уверен на сто процентов в своём успехе. Спасибо, Дитер, за твой профессионализм и страсть. Продолжаем двигаться вперёд шаг за шагом», – заявила Мертенс на своей официальной странице в «Твиттере».



На следующем турнире Элисе выступит на соревнованиях в Ухане. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия.

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