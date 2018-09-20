Викмайер завершила сезон

Бельгийская теннисистка Янина Викмайер, проигравшая в первом круге Открытого чемпионата США 2018 года представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 1:6, 4:6, приняла решение досрочно завершить сезон.

«Я решила пропустить серию азиатских турниров и завершить сезон. После нескольких травм моего организму нужен отдых, чтобы хорошо подготовиться к следующему сезону», — приводит слова Викмайер Tennis World USA.

Бывшая 12-я ракетка мира, на данный момент располагающаяся на 98-й строчке рейтинга WTA, в 2018 году выиграла лишь три матча в туре — на турнире в Индиан-Уэллсе (один) и на Уимблдоне (два). В феврале бельгийка выиграла турнир ITF в Сюрпрайзе с призовым фондом $ 25 тыс.

За свою карьеру Янина завоевала пять титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.