Тим: с пониманием отношусь, что зрители будут поддерживать Медведева

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу во втором круге турнира в Санкт-Петербурге над немцем Яном-Леннардом Штруффом (7:6, 6:4) и поделился ожиданиями от четвертьфинала, в котором он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

«Надеюсь сыграть лучше, чем три года назад (в 2015 году Тим дошёл до полуфинала. – Прим. «Чемпионата»). Я рад, что сегодня сыграл хороший матч с очень сильным соперником, он очень мощно подаёт. Практически каждая подача свыше 210 км в час. Да, я надеюсь, что смогу выступить лучше.

Следующий матч будет с Медведевым. Явно болельщики будут поддерживать его.

Конечно, для турнира хорошо, что на корт выйдет российский игрок. Так что я с пониманием отнесусь к тому, что будут поддерживать его. Даниил показывает прекрасную игру в этом сезоне. Он в отличной форме. Кажется, мы с ним играли очень давно, в возрастной категории до 14 лет. Я с удовольствием с ним сыграю здесь», — передаёт слова Тима корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.