Шарди – запасной команды Европы на Кубке Лэйвера

Француз Жереми Шарди стал запасным в команде Европы на грядущем Кубке Лэйвера, сообщает издание «Tennis World USA». 31-летний теннисист может занять место одного из травмировавшихся теннисистов.



Команду Европы представят Роджер Федерер (Швейцария), Александр Зверев (Германия), Григор Димитров (Болгария), Новак Джокович (Сербия), Давид Гоффер (Бельгия), Кайл Эдмунд (Великобритания).



За команду Мира на грядущих соревнованиях сыграют Фрэнсис Тиафо (США), Кевин Андерсон (ЮАР), Джон Иснер (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Ник Кирьос (Австралия).



Кубок Лэйвера—2018 пройдёт с 21 по 23 сентября в Чикаго. Первым чемпионом турнира стала команда Европы, капитаном которой был Бьорн Борг. В её составе выступали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев, Марин Чилич, Доминик Тим и Томаш Бердых.



Ранее американец Фрэнсис Тиафо заменил в команде Мира аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.

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