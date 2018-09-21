Джорджи: Осака — сильная теннисистка, но я буду сосредоточена на своей игре

Итальянская теннисистка Камила Джорджи поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Токио (Япония). Её соперница по четвертьфиналу — представительница Беларуси Виктория Азаренко — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:5 в первом сете из-за проблем с желудком.

«Я сохраняла концентрацию и была сосредоточена на своей игре. Я всегда стремлюсь побеждать. Сейчас я демонстрирую отличный теннис и хотела бы продолжить в том же духе», — приводит слова Джорджи официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований Джорджи поспорит с чемпионкой US Open 2018 японкой Наоми Осакой.

«В Токио замечательные болельщики, мне так приятно выступать здесь. Наоми — очень сильная теннисистка, но я вновь буду сосредоточена на своей игре», — сказала Джорджи.