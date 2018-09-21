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Джорджи: Осака — сильная теннисистка, но я буду сосредоточена на своей игре

Джорджи: Осака — сильная теннисистка, но я буду сосредоточена на своей игре
Теннис / WTA

Итальянская теннисистка Камила Джорджи поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Токио (Япония). Её соперница по четвертьфиналу — представительница Беларуси Виктория Азаренко — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:5 в первом сете из-за проблем с желудком.

«Я сохраняла концентрацию и была сосредоточена на своей игре. Я всегда стремлюсь побеждать. Сейчас я демонстрирую отличный теннис и хотела бы продолжить в том же духе», — приводит слова Джорджи официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований Джорджи поспорит с чемпионкой US Open 2018 японкой Наоми Осакой.

«В Токио замечательные болельщики, мне так приятно выступать здесь. Наоми — очень сильная теннисистка, но я вновь буду сосредоточена на своей игре», — сказала Джорджи.

Азаренко снялась по ходу 1-го сета матча с Джорджи в 1/4 финала турнира в Токио
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