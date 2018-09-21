Медведев: я не должен расстраиваться после поражения от Тима

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге от австрийца Доминика Тима (2:6, 6:3, 6:7 (2:7) признался, что доволен игрой.

«В принципе, доволен своей игрой. Редко когда не сильно расстраиваешься после поражения, но действительно я мало что мог сделать иначе в этом матче. Не из-за чего расстраиваться. Рад, что сумел навязать борьбу такому сопернику.

Тим — игрок топ-уровня на любом покрытии. Рад, что после первого сета я не сдался и продолжил бороться.

В ряде эпизодов я сыграл слишком осторожно. Но это приходит с опытом. Если буду прогрессировать, то какие-то вещи придут. Если постепенно прогрессировать, я добьюсь того, что буду в такие моменты играть, как Тим.

Я неудачно подавал? Считаю, скорее Тим очень круто принимал, никак не получалось делать эйс. После первого сета я постарался взвинтить темп, Тим стал чаще идти к сетке, сумел навязать свою игру», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.