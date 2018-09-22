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Симон обыграл Албота и вышел в финал турнира в Метце

Симон обыграл Албота и вышел в финал турнира в Метце
Теннис / ATP

39-я ракетка мира француз Жиль Симон в полуфинале турнира в Метце (Франция) обыграл представителя Молдавии Раду Албота со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 19 минут. 33-летний Симон выполнил 2 эйса, реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и не допустил двойных ошибок. Его соперник выполнил 1 подачу навылет и допустил 1 двойную ошибку. Шансов взять подачу соперника Албот не имел.

Соперники встретились во второй раз – их первый очный поединок состоялся на Открытом чемпионате США в 2014 году. Тогда Симон добыл уверенную победу – 3:0.

В решающем матче турнира в Метце Симон встретится с победителем пары Кей Нисикори (Япония, 1) – Маттиас Бахингер (Германия).

Призовой фонд турнира в Метце составляет более € 500 тыс.

22 сентября 2018 года, суббота. 15:00 МСК
Метц. 1/2 финала
Матч окончен
Жиль Симон
Жиль Симон
39
Франция
6:3
6:1
 
Раду Албот
Раду Албот
107
Молдавия
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