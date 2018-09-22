Симон обыграл Албота и вышел в финал турнира в Метце

39-я ракетка мира француз Жиль Симон в полуфинале турнира в Метце (Франция) обыграл представителя Молдавии Раду Албота со счётом 6:3, 6:1.



Матч продолжался 1 час 19 минут. 33-летний Симон выполнил 2 эйса, реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и не допустил двойных ошибок. Его соперник выполнил 1 подачу навылет и допустил 1 двойную ошибку. Шансов взять подачу соперника Албот не имел.

Соперники встретились во второй раз – их первый очный поединок состоялся на Открытом чемпионате США в 2014 году. Тогда Симон добыл уверенную победу – 3:0.



В решающем матче турнира в Метце Симон встретится с победителем пары Кей Нисикори (Япония, 1) – Маттиас Бахингер (Германия).



Призовой фонд турнира в Метце составляет более € 500 тыс.