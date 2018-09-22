Нисикори не смог выйти в финал турнира в Метце, уступив Бахингеру

Японскому теннисисту Кею Нисикори не удалось завоевать путёвку в финал турнира в Метце (Франция) с призовым фондом более € 500 тыс. 12-я ракетка мира проиграл немцу Маттиасу Бахингеру со счётом 6:2, 4:6, 5:7.

Продолжительность игры составила 2 часа 11 минут. За это время Нисикори 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. В активе Бахингера 13 эйсов и 2 брейка, также немец однажды ошибся при подаче.

Финальный матч турнира в Метце, также именуемого Open de Moselle, состоится 23 сентября. В решающем поединке Бахингер сразится с французом Жилем Симоном.

Перед приездом во Францию Нисикори дошёл до полуфинала Открытого чемпионата США по теннису, где уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу.