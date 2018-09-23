Иванович посетила Кубок Лэйвера и сфотографировалась с Федерером и Кирьосом

Бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович посетила проходящий в Чикаго выставочный турнир Кубок Лэйвера.

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2008 года приняла участие в жеребьёвке перед матчем швейцарца Роджера Федерера с австралийцем Ником Кирьосом, который завершился уверенной победой 37-летнего спортсмена со счётом 6:3, 6:2.

Сейчас Иванович живёт в Чикаго вместе с супругом — немцем Бастианом Швайнштайгером, который играет за футбольный клуб МЛС «Чикаго Файр».

Кубок Лэйвера завершится 23 сентября. В состав сборных вошли ведущие игроки мира, включая Новака Джоковича, Александра Зверева, Джона Иснера и многих других. После второго дня соревнований сборная Европы, которую возглавляет Федерер, обыгрывает сборную мира — 7-5.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» Иванович.