Симон: очень приятно играть в Метце, здесь всегда получаю удовольствие

Французский теннисист Жиль Симон поделился эмоциями после победы над немцем Маттиасом Бахингером (7:6 (7:2), 6:1) в финале турнира в Метце (Франция). 33-летний теннисист выиграл этот турнир уже в третий раз в своей карьере. Ранее он становился победителем соревнований в 2010 и 2013 годах.

«Здесь я себя хорошо чувствую. Сюда приезжают члены моей семьи, чтобы поддержать меня. Поэтому очень приятно приезжать на этот турнир каждый год», — цитирует Симона пресс-служба турнира.

2018 год Симон начал в качестве 89-й ракетки мира. Ему не удавалось выиграть ни одного турнира с февраля 2015 года. По итогам турнира в Метце Симон гарантированно поднимется в топ-30 рейтинга ATP, который будет опубликован завтра, 24 сентября.