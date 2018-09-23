Роддик: Федереру стоит отказаться от игры на грунте

Экс первая ракетка мира из США Энди Роддик считает, что швейцарцу Роджеру Федереру не стоит больше играть на грунте. По словам Роддика, отказ от игры на грунте позволит Федереру продлить свою карьеру и избежать травм.

«Считаю, что здесь надо проявить человечность и пожалеть Федерера. Ему не стоит больше играть на грунте. Игра на таком покрытии очень тяжела, она негативно влияет на организм. Поэтому я считаю, что Федереру не стоит продолжать.

Все мы допускаем множество ошибок. Но Федерер – нет. Мне он очень нравится, я особенно уважаю его, учитывая, что я сам гробил свою жизнь на протяжении 10 лет», — приводит слова Роддика Tennis World USA.

Ранее Федерер говорил, что может отказаться от игры на грунте в 2019 году. Швейцарец планировал принять решение после US Open, но затем отложил его до конца года.