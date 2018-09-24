Павлюченкова и Севастова победили на старте турнира в Ухане в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова вышли во второй круг турнира в Ухане (Китай) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли испанку Лару Арруабаррену и хорватку Дарию Юрак со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Павлюченкова и Севастова дважды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса и двойной ошибки, а также 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Павлюченкова и Севастова поспорят с победительницами матча Екатерина Макарова (Россия)/Люция Градецка (Чехия, 8) — Цзян Синьюй (Китай)/Ван Цян (Китай).