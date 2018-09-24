Монфис: победа на челленджере в Гаосюне придаст мне уверенности

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире серии «челленджер» в Гаосюне. В финале он обыграл представителя Южной Кореи Квона Сон У со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

«Победа есть победа. Я приехал сюда, чтобы постараться выиграть много матчей, и очень рад сейчас. Выиграть челленджер непросто. Победа придаст мне уверенности. Я победил пять соперников и доволен этим.

Я впервые приехал сюда и был поражён. Каждый день турнира на трибунах было много зрителей. Это челленджер, но организован он здорово. Стадион и организация впечатляют.

Квон сегодня играл великолепно. Он молодой теннисист, который полон надежд и устремлений. Мне пришлось нелегко. Я вынужден был показать свой лучший теннис, чтобы победить его. Завтра я вылетаю в Чэнду, где приму участие в следующем турнире", — цитирует Монфиса официальный сайт тура.