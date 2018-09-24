Шмидлова разгромила Раданович, Штолляр одолела Нару на турнире в Ташкенте

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под шестым номером, вышла во второй круг, в двух партиях разгромив представительницу Сербии Деяну Раданович, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Шмидлова совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Шмидлова поспорит с японкой Нао Хибино.

Ташкент. Женщины. Первый круг

Фанни Штолляр (Венгрия, Q) — Куруми Нара (Япония) — 3:6, 6:3, 6:4.

Турнир в Ташкенте с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября.

