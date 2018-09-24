Шмидлова разгромила Раданович, Штолляр одолела Нару на турнире в Ташкенте

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под шестым номером, вышла во второй круг, в двух партиях разгромив представительницу Сербии Деяну Раданович, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
Шмидлова совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Шмидлова поспорит с японкой Нао Хибино.
Ташкент. Женщины. Первый круг
Фанни Штолляр (Венгрия, Q) — Куруми Нара (Япония) — 3:6, 6:3, 6:4.
Турнир в Ташкенте с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября.
24 сентября 2018 года, понедельник. 11:40 МСК
Ташкент. 1-й круг
Матч окончен
Деяна Раданович
3:6
0:6
Анна Шмидлова
24 сентября 2018 года, понедельник. 11:20 МСК
Ташкент. 1-й круг
Матч окончен
Фанни Штолляр
3:6
6:3
6:4
Куруми Нара
Потапова одержала волевую победу над Фёгель на старте турнира в Ташкенте