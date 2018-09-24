Бертенс встретится с Павлюченковой во втором круге турнира в Ухане

Представительница Нидерландов Кики Бертенс удачно стартовала на турнире в Ухане (Китай) с призовым фондом $2 746 000. 26-летняя теннисистка в трёх сетах взяла верх над Белиндой Бенчич из Швейцарии со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время Бертенс выполнила 4 эйса, 8 раз ошиблась на подаче и сделала 5 брейков. Её соперница совершила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 3 из 3.

В втором круге соревнований Бертенс сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая в своём стартовом матче взяла верх над Анастасией Севастовой из Латвии — 6:2, 6:3.

Турнир в Ухане завершится 29 сентября. Его действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия.