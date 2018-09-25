А. Зверев: Федерер очень сильно мне помог

Немецкий теннисист Александр Зверев, принёсший победу сборной Европы над командой мира в Кубке Лэйвера (13:8), рассказал о наставлениях, которые ему давал швейцарец Роджер Федерер. 21-летний уроженец Гамбурга в заключительном матче турнира обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона 6:7 (3:7), 7:5, [10:7].

«Роджер не очень хороший тренер. Шучу. Он очень сильно мне помог. Он дал мне некоторые советы по тактике, сказал, как нужно играть, и это сработало. Я выиграл второй сет, а затем решающий тай-брейк», — приводит слова Зверева Tennis World USA.



В составе сборной Европы на Кубке Лэйвера—2018 на корт выходили Григор Димитров, Кайл Эдмунд, Давид Гоффен, Роджер Федерер, Новак Джокович и Александр Зверев.

В 2017 году сборная Европы победила команду мира со счётом 15-9.