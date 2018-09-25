Цибулкова: играть против Халеп с её медицинскими тайм-аутами было нелегко

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова осталась довольна своей игрой в поединке второго круга турнира в Ухане (Китай) с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. 29-летняя спортсменка одержала победу в двух партиях со счётом 6:0, 7:5.



«Сегодня я сыграла очень хорошо. Это было нелегко с её медицинскими тайм-аутами, тяжело морально. Я рада, что всё закончилось.



Следующий матч с Касаткиной? Будет сложно. Она умный игрок. Я действительно с нетерпением жду этой встречи.



Мне нравится этот турнир. Покрытие в Ухане подходит для моей игры. Надеюсь, я проведу ещё много матчей», — цитирует Цибулкову официальный сайт WTA.

За выход в 1/4 финала Цибулкова поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной.