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Цибулкова: играть против Халеп с её медицинскими тайм-аутами было нелегко

Цибулкова: играть против Халеп с её медицинскими тайм-аутами было нелегко
Теннис / WTA

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова осталась довольна своей игрой в поединке второго круга турнира в Ухане (Китай) с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. 29-летняя спортсменка одержала победу в двух партиях со счётом 6:0, 7:5.

«Сегодня я сыграла очень хорошо. Это было нелегко с её медицинскими тайм-аутами, тяжело морально. Я рада, что всё закончилось.

Следующий матч с Касаткиной? Будет сложно. Она умный игрок. Я действительно с нетерпением жду этой встречи.

Мне нравится этот турнир. Покрытие в Ухане подходит для моей игры. Надеюсь, я проведу ещё много матчей», — цитирует Цибулкову официальный сайт WTA.

За выход в 1/4 финала Цибулкова поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Цибулкова на турнире в Ухане в двух сетах победила Халеп и вышла на Касаткину
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