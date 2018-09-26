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Звонарёва проиграла Штолляр во втором круге турнира в Ташкенте

Звонарёва проиграла Штолляр во втором круге турнира в Ташкенте
Теннис / WTA

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (WC) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан), проиграв представительнице Венгрии Фанни Штолляр, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Россиянка трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Штолляр поспорит с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

26 сентября 2018 года, среда. 09:30 МСК
Ташкент. 2-й круг
Матч окончен
Фанни Штолляр
Фанни Штолляр
Венгрия
7:6
6:4
 
Вера Звонарёва
Вера Звонарёва
Россия
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