Звонарёва проиграла Штолляр во втором круге турнира в Ташкенте

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (WC) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан), проиграв представительнице Венгрии Фанни Штолляр, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.



Россиянка трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Штолляр поспорит с россиянкой Маргаритой Гаспарян.



Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

Звонарёва стартовала на турнире в Ташкенте с победы над Зиданшек