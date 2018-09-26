Томич – первый четвертьфиналист турнира в Чэнду

Теннисист из Австралии Бернард Томич вышел в четвертьфинал соревнований в Чэнду, в трёх партиях матча второго круга обыграв представителя ЮАР Ллойда Харриса Джорджа – 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 15 минут.



Победитель встречи отметился 10 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и реализацией 1 брейк-пойнта из 5. На счету Харриса 20 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10.



За выход в четвертьфинал соревнований Томич поспорит с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Хён Чхун (Южная Корея, 2).



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.