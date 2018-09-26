Соуза обыграл Поспишила и вышел в 1/4 финала в Чэнду

Теннисист из Португалии Жоао Соуза (7) вышел в четвертьфинал соревнований в Чэнду, в трёх партиях матча второго круга обыграв представителя Канады Вашека Поспишила – 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:0). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 33 минуты.



Победитель встречи отметился 1 подачей навылет, 3 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 11. На счету Поспишила 17 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнта из 4.



За выход в полуфинал соревнований Соуза поспорит с победителем пары Малек Жазири (Тунис) – Адриан Маннарино (Франция, 4).



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.