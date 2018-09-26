Директор турнира в Чэнду: хотелось бы, чтобы игроки активнее шли на контакт

Директор турнира в Чэнду (Китай) Луис Карвалью прокомментировал решение Фрэнсиса Тиафо и Николаса Джарри отказаться от участия в соревнованиях. Изначально оба теннисиста сообщили организаторам, что приедут в Чэнду, но затем решили сыграть на выставочном турнире Кубок Лэйвера.

«Конечно, их решение нас разочаровало. Мы рассчитывали, что они сыграют. Они планировали сыграть, но затем отказались. Нет правила, запрещающего так поступать. Но я бы хотел, чтобы игроки проявляли большую готовность к сотрудничеству. Думаю, что им стоит поддерживать Тур, тогда это положительно скажутся и на них. Если тур развивается, то и игроки получат больше призовых, турниры будут проводиться на более качественных стадионах со спонсорами.

Мы вряд ли можем сделать что-то ещё. Руководство ATP активно работает над этим, взаимодействует с ITF и Kosmos Group. Популярность тенниса в Азии растёт», — цитирует Tennis World USA Луис Карвальо.