Хэггерти: Кубок Дэвиса станет в один ряд с турнирами «Большого шлема»

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Дэвиса, который в следующем году будет проходить в новом формате. Хэггерти высоко оценил потенциал турнира во время жеребьёвки Кубка Дэвиса, которая проходила сегодня, 26 сентября.

«Финальная часть Кубка Дэвиса – настоящий праздник тенниса, фестиваль! Шанс для лучших игроков и команд побороться за почётный трофей.

Новая схема финалов выведет Кубок Дэвиса на уровень турниров «Большого шлема» в плане призовых и престижа», — цитирует Хэггерти Ubitennis.

Соперником сборной России в квалификации станет Швейцария. Победители 12 квалификационных пар попадут в основную сетку турнира, куда путёвки уже получили 4 полуфиналиста турнира 2018 года – Хорватия, Франция, Испания, США. Также к ним присоединятся сборные Аргентины и Великобритании, получившие «уайлд-кард». Проигравшие примут участие в турнире в зональных группах. Розыгрыш финальной части будет проходить в одной стране. По всей видимости, первый финал Кубка Дэвиса нового формата примет Мадрид (Испания).