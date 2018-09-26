Ван Цян: я стала больше верить в себя, это принесло результат

Китаянка Ван Цян после победы над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (7:5, 6:2) в 3-м круге турнира в Ухане (Китай) призналась, что стала больше верить в свои силы.

«Ничего не изменилось, моя техника игры осталась такой же. Но сейчас я больше верю в себя, а это самое важное. Мой тренер доволен тем, как я играю. Первая часть сезона сложилась неудачно. Мы уже начали строить планы на следующий сезон, но сейчас я так здорово заиграла!

Я люблю играть в Китае, здесь меня здорово поддерживают болельщики. К тому же я люблю китайскую кухню», — приводит слова Ван Цян пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира в Ухане Ван Цян сыграет с пуэрториканкой Моникой Пуиг, которая ранее обыграла Каролину Возняцки.