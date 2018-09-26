Ван Цян обыграла Гаврилову в третьем круге турнира в Ухане

Китайская теннисистка Ван Цян, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Ухане (Китай), вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.



Ван Цян 1 раз подала навылет и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 двойных ошибок и 4 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Ухане Ван Цян поспорит с победительницей поединка Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, Q) — Каролина Возняцки (Дания, 2).

Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

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