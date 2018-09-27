Синякова: в Ухане я сыграла больше тай-брейков, чем за всю свою жизнь!

Чешская теннисистка Катержина Синякова прокомментировала свою победу в третьем круге турнира в Ухане (Китай) над испанкой Гарбинье Мугурусой со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1).

«Я очень довольна этой победой. Я продолжаю работать над своей игрой и надеюсь, что результаты видны. Думаю, здесь я сыграла больше тай-брейков, чем за всю свою жизнь! Я просто стараюсь концентрироваться на каждом розыгрыше и сражаюсь.

Много раз по ходу матча я брала подачу соперницы, а она мою. Здорово, что я хорошо начинала оба тай-брейка и захватывала лидерство в счёте", — приводит слова Синяковой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане Катержина поспорит с представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Турнир завершится 29 сентября.

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