Синякова: в Ухане я сыграла больше тай-брейков, чем за всю свою жизнь!

Чешская теннисистка Катержина Синякова прокомментировала свою победу в третьем круге турнира в Ухане (Китай) над испанкой Гарбинье Мугурусой со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1).
«Я очень довольна этой победой. Я продолжаю работать над своей игрой и надеюсь, что результаты видны. Думаю, здесь я сыграла больше тай-брейков, чем за всю свою жизнь! Я просто стараюсь концентрироваться на каждом розыгрыше и сражаюсь.
Много раз по ходу матча я брала подачу соперницы, а она мою. Здорово, что я хорошо начинала оба тай-брейка и захватывала лидерство в счёте", — приводит слова Синяковой официальный сайт тура.
За выход в полуфинал соревнований в Ухане Катержина поспорит с представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Турнир завершится 29 сентября.
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.