Фритц обыграл Кукушкина в матче второго круга турнира в Чэнду

Теннисист из США Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях матча второго круга обыграв представителя Казахстана Михаила Кукушкина – 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 9 минут.



Победитель встречи отметился 8 подачами навылет и реализацией 4 брейк-пойнтов из 7. Двойных ошибок Фритц не совершал. На счету Кукушкина 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



За выход в полуфинал соревнований Фритц поспорит с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия, 3) – Сэм Куэрри (США).



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.