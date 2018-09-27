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Фритц обыграл Кукушкина в матче второго круга турнира в Чэнду

Фритц обыграл Кукушкина в матче второго круга турнира в Чэнду
Теннис / ATP

Теннисист из США Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях матча второго круга обыграв представителя Казахстана Михаила Кукушкина – 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 9 минут.

Победитель встречи отметился 8 подачами навылет и реализацией 4 брейк-пойнтов из 7. Двойных ошибок Фритц не совершал. На счету Кукушкина 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За выход в полуфинал соревнований Фритц поспорит с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия, 3) – Сэм Куэрри (США).

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

27 сентября 2018 года, четверг. 09:00 МСК
Чэнду. 2-й круг
Матч окончен
Тейлор Фритц
Тейлор Фритц
62
США
7:5
6:1
 
Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин
87
Казахстан
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