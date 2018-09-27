Турсунов: Соболенко может стать человеком, который изменит игру, как Серена

Дмитрий Турсунов, являющийся тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал о работе со своей подопечной и назвал её сильные стороны.

«Для Арины стало болезненным поражение от Санчес в квалификации турнира в Сан-Хосе. Она так много работала, чтобы успешно перейти с травяного покрытия на хард. Не могу сказать, что это поражение стало огромным сюрпризом для меня, потому что по ходу матча она сама делала вещи, которые привели к проигрышу. Но я даже рад, что так случилось. Арина увидела, как легко можно из победительницы превратиться в проигравшую. Это было важное поражение.

Сложно найти что-то, что меня удивило в её результатах, потому что вы сами видите, как она играет. Она может сражаться на корте и ей это нравится. Она абсолютно не теряется под давлением.

Немногие теннисистки могут по-настоящему сражаться с ней. Поэтому в большинстве случаев на корте всё зависит от неё. Если она демонстрирует хороший теннис, немногие могут победить её. Сопернице нужно играть здорово, а Арине нужно ошибаться в решающих моментах. Только так она может проиграть. Может показаться, что такая точка зрения слишком высокомерна. Однако я считаю Арину необычной теннисисткой. Она очень сильна физически и то, как она входит в этот «режим зверя», делает её уникальной.

К тому же она просто горит желанием побеждать и становиться сильнее. Она хочет этого больше, чем 90% других девушек. Пожалуй, лишь 4-5 теннисисток хотят проходить через то же, что и она.

Она стремится трудиться и не расценивает поражения как конец света. Сочетание всех этих вещей и делает её столь открытой и восприимчивой.

Соболенко может стать человеком, который изменит игру, как Серена, Моника Селеш или Штеффи Граф. Она привносит в игру мощь, но при этом эта сила находится под контролем. Многие девушки могут сильно бить по мячу, но при этом не очень хорошо двигаются. Арина же стала играть умнее. В начале года она просто сильно била по мячу, но не потому, что была идиоткой, а потому, что никто не объяснил ей, что нужно делать.

Самое главное — она хочет прогрессировать. Её не устраивает то, кем она есть на данный момент. Она хочет стать сильнее", — цитирует Турсунова WTA Insider.

Турсунов: конечно, я бы хотел, чтобы успех не вскружил Соболенко голову